ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（３１）が１４日の楽天戦（みずほペイペイ）で今季初登板を果たした。１点ビハインドの７回から３番手でマウンドに上がり、三者凡退。試合後は「小久保監督と倉野コーチが投げてほしいと言ってくれたところで投げる。状況に関係なく準備している。何回とか何点差とかはない」とチームへの貢献を誓った。右腕はこの日、球団と協議中だった「契約の見直し」に正式合意。２０２３年オフに結んだ