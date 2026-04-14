徐々に薄着になる今の季節こそ欲しいのが、1枚で着映えするトップス。春らしい華やかな着こなしに仕上げるなら、ロマンティックなフリルアイテムが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】から登場している「フリルシャツ」。プチプラながら、贅沢なボリューム感でコーデの主役になりそう。おしゃれさんによる旬のスタイリングにも注目です。 コーデに愛らしさを添えるフリルシャツ 【しま