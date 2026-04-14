お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョが２１日放送のＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・午後１０時）でＴＢＳドラマ初出演を飾ることが１４日、分かった。同作は新しいことに挑戦するすべての人にエールを送る笑いあり！ロマンスあり！美味しいおスシあり！の人生応援ドラマ。永作博美演じる子育てを終えた待山みなとが５０歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも第二の人生を歩み始めるという