TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の第3話ゲストとして、金田明夫、本多力、青木マッチョ（かけおち）の出演が発表された。物語の鍵を握る大江戸の過去が明らかになり、クラス崩壊の危機が描かれる。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！本作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で新たな人生に踏み出す姿を描く完全オリジナル作品。夫を亡くし子育てを終えたみなとが、3ヶ月で鮨職人を目指す“鮨