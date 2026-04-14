国会で、災害対応の司令塔となる「防災庁」を設置する法案が14日、衆議院本会議で審議入りした。政府は2026年11月の設置を目指す。同庁について、3月6日に閣議決定している。 高市早苗首相は、「防災庁は徹底した事前防災と、発災時の対応から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔機能を担うこととしております」と説明した。設置法案では、防災庁を内閣直属の組織として、総理大臣をトップに、事務の統括役として防災大臣