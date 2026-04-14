TBSは14日、女優・永作博美(55)が主演を務める火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の21日放送の第3話に、俳優の金田明夫(71)、本多力(46)、お笑いコンビ「かけおち」青木マッチョ(30)が出演すると発表した。青木はTBSドラマ初出演となる。同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公が、息子の就職で訪れた自分時間を使って3カ月で職人になれる「鮨（すし）アカデミー」の門を叩き