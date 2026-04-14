テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国ＳＰ」が１０日に放送され、有吉弘行が出演した。この日はタレント・大久保佳代子が小料理屋の名店を調査する様子をＶＴＲで放送した。東京・湯島の小料理屋「ふ多川」を訪れた大久保は、お店の雰囲気に大満足。「お客さんが上でもないし、お店の人が上でもないけど。どっかで対等になったときに楽しくなる感じが」と絶賛した。大久保は、つづけて「『−かりそめ天国』って番組でお