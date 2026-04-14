ユヴェントスが、バイエルン・ミュンヘンに所属する韓国代表DFキム・ミンジェ（29）の獲得に興味を持っているようだ。イタリア『Calciomercato』が伝えた。韓国代表として77キャップを誇るキム・ミンジェは、2023年夏にアジア人歴代最高額となる移籍金でナポリからバイエルンへ移籍。昨季はクラブのブンデスリーガ優勝に貢献し、今季もここまでブンデスリーガ21試合に出場しているが、控えに回る機会も多い。そのキム・ミンジェは