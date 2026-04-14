◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人・則本昂大投手（３５）が自身初の伝統の一戦で６回２安打０封と快投。リードを守って降板したが、直後に救援陣が一時逆転を許して移籍後初白星は幻となった。杉内俊哉投手チーフコーチは「ナイスピッチングだったね。何とか勝ちをつけさせてあげたかったけど…」と力投をねぎらった。中継ぎ陣の失点については「そういう時もありますから」とフォローしつつ「その