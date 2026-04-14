アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督がUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグのスポルティング戦に向けた前日会見に出席した。14日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。CLラウンド16でレヴァークーゼンを2戦合計3−1で撃破したアーセナルは、準々決勝でスポルティングと激突。敵地で行われた1stレグは後半アディショナルタイムにカイ・ハヴァーツがネットを揺らし、1点のリー