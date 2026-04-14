◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人の増田陸内野手が、２回の適時打を含む２本の二塁打を放ってアピールした。この日は「７番・一塁」でスタメン出場。２回、大城の適時打で先制点を奪ってなおも無死一、三塁で、才木のスライダーを捉えた。左中間フェンス直撃の適時二塁打で貴重な２点目を挙げ「追い込まれていたので、何とかバットに当てて前に飛ばすことだけ意識しました。食らいついていった結果