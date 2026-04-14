今月１日付で日本取引所グループ（ＪＰＸ）傘下の東京証券取引所社長に就いた横山隆介氏（６２）が読売新聞などのインタビューに応じ、「資本コストを意識した経営を発展させていくことが大きな使命だ」と述べた。企業の経営の質を高めることで、国内外からの資金を東証に集める考えを強調した。東証は２０２３年、上場企業の成長性や経営効率に課題があるとし、プライム市場とスタンダード市場の全企業に「資本コストや株価を