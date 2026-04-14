元お笑いコンビ「尼神インター」の誠子（36）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ある投稿に心配の声が寄せられている。誠子は「いろんなお仕事がしたいです冒険がしたいですぜひご連絡ください」とポスト。また「フリー芸人3年目もよろしくお願いいたします」と“お願いポーズ”も添付していたが、そこで電話番号を公開していた。ユーザーからは「電話番号出しても大丈夫なんですか？」「この電話番号ってガ