7人組グループ・XGが自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の東京公演を10日〜12日の3日間、国立代々木競技場第一体育館で開催し、3日間で約3万5000人を動員しました。今回、12日の最終公演の映像が公開され、黒のマントを羽織って登場したXGのメンバーが、次々とマントを脱ぎ捨て披露したのは1st Full Albumに収録されている楽曲『GALA』。個性的な衣装とパフォーマンスで観客を魅了しました。MCでは、JURIA