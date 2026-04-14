リーズを率いるダニエル・ファルケ監督が、マンチェスター・ユナイテッド戦を振り返った。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。プレミアリーグ第32節が現地時間13日に行われ、リーズは敵地でマンチェスター・Uと対戦。開始5分にノア・オカフォーが先制点を叩き込むと、続く29分にも追加点を挙げる。69分にはカゼミーロに1点を返されたものの、その後の失点は許さず、2−1で勝利を収め