女子プロレス「マリーゴールド」１４日の新宿フェイス大会で、ＢＥＷ女子王者・エンジェル・ヘイズ（２４）に?スーパールーキー?山岡聖怜（１９）が挑戦することが決定的となった。この日のセミファイナルではヘイズ、後藤智香、天麗皇希、マディ・モーガン組が極悪軍「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」の野崎渚、松井珠紗、ＣＨＩＡＫＩ、瀬戸レア組と激突。試合は巧みなコンビネーションをさく裂させたヘイズ組が勝利