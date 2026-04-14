乃木坂46の川粼桜さん（22）が14日、1st写真集『エチュード』の発売記念記者会見に登場。撮影地での裏話や、参考にした先輩とのエピソードを明かしました。川粼さんは2022年に5期生として乃木坂46に加入。2023年には乃木坂46の32ndシングル『人は夢を二度見る』で初の選抜入りを果たし、以降も連続して選抜メンバーとして活動しています。また、アイドル活動の傍ら2026年3月には立教大学を卒業したことを発表し話題と