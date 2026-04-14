天皇皇后両陛下は、優れた功績をあげた科学技術者を称える「日本国際賞」の授賞式に出席されました。「日本国際賞」は世界の科学技術者の中から、科学技術の進歩に大きく寄与し、人類の平和と繁栄に貢献した人に贈られるもので、授賞式では陛下があいさつをされました。「私たちが、より広い見識の下、様々な分野の叡智を結集し、互いに力を合わせることにより、地球の未来のために、そして、人類の持続的な発展に向けて、科学技術