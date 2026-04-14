ＳＮＳ上の広告やダイレクトメッセージ（ＤＭ）で投資話を持ちかけ、金をだまし取る「ＳＮＳ型投資詐欺」の被害が国内で拡大している。プラットフォーム事業者（ＰＦ）は対策を強化しているが、警察庁によると、２０２５年の被害額は１２００億円超と前年の１・５倍に増加した。自民党のプロジェクトチームが１４日、法整備の検討を政府に求める骨子案をまとめるなど、対策に向けた動きも出てきた。（浜田萌、藤亮平）＜優良株