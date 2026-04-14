◇セ・リーグヤクルト5ー3DeNA（2026年4月14日松山）「ブンブン丸」ヤクルト池山隆寛監督（60）は自身の現役時代自主トレの地、松山で指揮官として初勝利した。さらにチームは3連勝で、9日以来5日ぶりに首位を奪還し、ウイニングボールも手元に届いた。試合前から降りだした雨の影響で試合は5回コールド試合。それでも5回に2点を勝ち越された直後、6短打を集めて再度勝ち越し逃げ切った。指揮官はまずは「雨の中で応援