元Ｊリーグ浦和ＦＷの水内猛氏が１４日、自身のインスタグラムを更新。「４月１４日は小倉弘子が水内弘子に代わった日！２１年前に入籍しました」などとつづり、妻で元ＴＢＳの小倉弘子アナウンサーとの２ショットを投稿した。「暇な我々はランチして、一緒に筋トレするというセレブな１日でした引き続き水内家をよろしくおねがいしまーす」とつづりジムで腹筋トレに励む動画も投稿した水内氏。フォロワーからは「おめでとう