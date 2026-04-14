地対空ミサイルシステム「パトリオット」を背に演説するウクライナのゼレンスキー大統領＝2024年、ドイツ北東部（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツとウクライナの両政府は14日、ベルリンで首脳や主要閣僚が参加した政府間協議を開き、ドイツがロシアの侵攻を受けるウクライナに対し米国製防空システム「パトリオット」用ミサイル数百発分の資金援助を行うことで合意した。両国政府が明らかにした。ドイツ製防空システム