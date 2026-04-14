アイドルグループ・乃木坂46の最新シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』が、14日発表の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位に輝きました。最新シングルの初週売り上げは51.8万枚を記録。乃木坂46にとって『シングル初週売り上げ50万枚超え作品数』は自身通算28作目となり、『シングル連続1位獲得作品数』は40作連続となりました。乃木坂46の41枚目のシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』は、