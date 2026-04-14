元巨人の江川卓氏（７０）が１４日放送のＢＳフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜・後１０時）に出演。自身にまつわる数々の伝説の真実を明かした。小学校で長嶋茂雄さんに憧れ、中学で野球部に入部。背番号３の４番・サードで野球を始めたという江川さん。福島県いわき市で鉱山技師だった父のもとに生まれ、４歳から静岡に移住。天竜川での石投げで肩をつくったという伝説について聞かれると「初めは石投げ。天竜川の対岸は