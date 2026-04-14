◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人は同点の９回１死、大勢の代打で坂本勇人内野手が左前安打を放った。坂本の代走に宇都宮葵星（きさら）内野手が起用され、浦田が送りバントを決めて２死二塁。続く２番松本の左前安打で宇都宮が俊足を飛ばして生還し、決勝のホームを踏んだ。開幕前に育成選手から支配下登録された宇都宮にとって、これがプロ初得点となった。試合後、橋上オフェンスチーフコーチ