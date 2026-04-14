◆ファーム・リーグハヤテ０―４巨人（１４日・静岡）巨人の石川達也投手（２７）が相手を寄せ付けない完璧な投球を披露した。３点リードの７回から２番手で登板し、先頭・今村を空振り三振、中村を二ゴロ、平尾を空振り三振。８回も続投し、先頭・宮原を一邪飛、前田、和辻を連続で空振り三振と、計２回４奪三振と圧巻の投球。１軍再昇格へ猛アピールした。巨人加入２年目の今季は、２年連続の開幕１軍をつかんだものの、