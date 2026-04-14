ドル円のピボットは１５８．９８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値158.76高値159.46安値158.71 159.99ハイブレイク 159.73抵抗2 159.24抵抗1 158.98ピボット 158.49支持1 158.23支持2 157.74ローブレイク ユーロ円 現値187.29高値187.53安値187.09 187.96ハイブレイク 187.74抵抗2 187.52抵抗1 187.30ピボット 187.08支持1