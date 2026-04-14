◇プロボクシング日本スーパーフライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦10回戦吉田京太郎（ワタナベ）《○判定●》山口仁也（三迫）（2026年4月14日東京・後楽園ホール）日本スーパーフライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦が行われ、日本同級1位の吉田京太郎（28＝ワタナベ）が日本王者・山口仁也（26＝三迫）に2―1判定勝ち。自身初の日本王座と、空位の東洋太平洋王座を獲得し2冠王者に輝いた。