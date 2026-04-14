モデルの森泉さんと森星さんが14日、『生誕100年森英恵 ヴァイタル・タイプ』（国立新美術館で4月15日〜7月6日まで開催）の取材会に姉妹で登場。祖母でファッションデザイナーの森英恵さんとの思い出を振り返りました。『生誕100年森英恵 ヴァイタル・タイプ』では、2022年に亡くなった英恵さんが手がけたオートクチュールのドレスなど、約400点が展示されています。■森泉「“強くなりすぎないでね”って」英恵さんがデザイン