こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した散開星団「NGC 376」。きょしちょう座（巨嘴鳥座）の方向、地球から約20万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した散開星団「NGC 376」（Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Nota, G. De Marchi）】NGC 376は「散開星団」に分類されています。散開星団とは、巨大なガスや塵（ダスト）の雲から同時期に生まれた数十〜数百個の恒星が、比較的まばらに集まっている天体の