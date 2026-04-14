ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」は１４日、準優勝戦が行われた。金子萌（３５＝静岡）は準優１１Ｒ、５コースからコンマ０５のトップスタートを決めると１Ｍは手堅くまくり差して２着で優出を決めた。「バックの足の感じも良かった。ちゃんとグリップもしてるし直線を向いてからの足も良さそうだったのでいい方向に行った」と仕上がりにも納得に表情だ。前回の優勝は２０２３年２月。「せっかく