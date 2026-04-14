阪神・才木浩人投手（２７）が１４日の巨人戦（甲子園）に先発。６回１０１球を投げて７安打８奪三振、２失点（自責点１）と粘り強い投球を見せたが、今季３勝目はおあずけとなった。２回は守備の乱れに足を引っ張られた。先頭・ダルベックに木浪の失策で出塁を許すと、続くキャベッジの中前打で無死一、二塁。さらに大城の打球は二ゴロかと思われたが、中野が後逸（記録は中前適時打）し先制点を奪われた。なおも無死一、三