ボートレース津の「ヴィーナスシリーズ第２戦ＢＯＡＴＢｏｙカップ」が１５日に開幕する。初日メインの「ツッピードリーム戦」１号艇に陣取る高憧四季（２６＝大阪）が前検好感触をつかんだ。「行き足は若干いい。Ｓも届いてました」とニッコリ。昨年は登録番号５０００番台初となるＰＧ?クイーンズクライマックス出場。今年も４優出１Ｖ。２節前の多摩川・男女Ｗ優勝戦で優出（３着）すると前節は福岡ヴィーナスシリーズ