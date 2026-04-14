阪神は１４日の巨人戦（甲子園）に３―４で敗れ、連勝は４でストップ。この日、ヤクルトがＤｅＮＡに勝利したことから首位陥落となった。２点ビハインドの７回には佐藤、大山の連打からチャンスをつくると、前川、高寺の適時打で一挙３点を奪って逆転に成功。しかし終盤に悪夢が待っていた。８回は試合前時点で防御率０・００をマークしていた新助っ人ダウリ・モレッタ投手（２９）がマウンドへ。ダルベック、キャベッジはテ