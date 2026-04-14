◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人の大勢投手が今季初勝利を挙げた。同点の８回から４番手で登板すると、まずは先頭・中野を左飛に打ち取って１アウト。続く森下も左飛に仕留め、最後は佐藤をフォークで中飛に抑えて３者凡退でマウンドを降りた。直前の攻撃で大城が同点ソロを放っており「大城さんが本塁打を打ってくださって、同点に追いついていい流れだった。相手の打順もクリーンアップだったの