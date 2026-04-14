◆パ・リーグソフトバンク２―３楽天（１４日・みずほペイペイＤ）楽天が逆転勝ちで３連勝。今季初の貯金２で、首位ソフトバンクに１・５ゲーム差と迫った。１点を追う５回、辰己涼介外野手の適時二塁打で追いつくと、なおも２死満塁で今季初スタメンの渡辺佳明内野手が勝ち越しの内野安打。カウント１―２と追い込まれた打席で、ソフトバンクの先発・スチュワートのスプリットに食らいつくと、打球はスチュワートのグラブを