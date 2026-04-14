ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が、１４日までに自身のインスタグラムを更新した。佐野は「大型とろかな。。」とつづり、黒の大型二輪車にまたがった姿を投稿。自身も上下黒の服に黒の靴で揃えたコーデを披露した。この投稿には、佐野の遠い親戚であり、ユーチューバーグループ「東海オンエア」のてつやが「ツーリングいこ」とコメントしたほか、ファンからも「めっちゃカッコイイ」「なんで