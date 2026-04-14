◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人は同点の９回１死、大勢の代打で坂本勇人内野手が左前安打を放った。代走・宇都宮葵星内野手が起用されてベンチに戻ると、ナインから拍手で迎えられた。この一打をきっかけに２死二塁とし、松本剛外野手が決勝適時打。結果的に大きな出塁となった。試合後は「あの場面は出塁だけ。勝って良かったです」とコメント。６回無失点の則本昂大投手に「すごいピッチン