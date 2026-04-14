◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―３ＤｅＮＡ＝６回途中雨天のためコールドゲーム＝（１４日・松山）ヤクルト・池山監督は満面の笑みでファンに手を振った。頬を強くたたく雨が心地よい。降雨コールドで今季２度目の３連勝を決めた試合後。「この雨の中、応援していただいて本当にありがとうございました」。現役時代の自主トレから３０年以上、縁のある松山で監督初勝利。うれしそうにウィングボールを手にした。２点を追