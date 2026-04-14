6人組アイドルグループ・Maison de Queenが、現体制一周年を迎えた4月14日に神奈川・川崎CLUB CITTA’にてバンドスタイルでのワンマンライブを行った。ライブの中で、バンダイナムコミュージックライブのレーベル「MoooD Records」より、メジャー1st EPを7月15日にリリースすることを発表。その中からデビュー曲「scenario」が初披露され、４月15日から配信スタートすることを発表した。「scenario」は、Maison de Queenの世界観で