◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１点差の９回を無失点で締め、開幕から４登板連続でセーブ成功。しびれる展開だったが「特別なことはない。普段と一緒で、自分の仕事をすることだけを考えていた」と勝利に貢献した。頼れる助っ人守護神は試合後、真っ先に「則本投手のおかげで今日の勝利はあったと思う」と先発で６回０封と好投した先輩右腕をたたえた。則