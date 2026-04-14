１４日、山東省煙台港でロールオンロールオフ船（ＲＯＲＯ船）への積み込みを待つ中国産自動車。（ドローンから、煙台＝新華社配信／唐克）【新華社北京4月14日】中国税関総署が14日発表した1〜3月の中国のモノの貿易額は前年同期比15.0％増の11兆8400億元（1元＝約23円）だった。四半期として初めて11兆元を超えるとともに、伸び率は過去5年間の四半期最高を更新した。税関総署の王軍（おう・ぐん）副署長は、国務院新聞（報