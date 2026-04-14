俳優の河合優実さんが14日、アルコール飲料の新CMに出演することが発表され、インタビューで俳優を目指し始めた当時を振り返りました。CM撮影は愛媛県で行われ、撮影の感想を聞かれた河合さんは「すごく景色がきれいな愛媛県まで来させていただいて楽しんでます」と語りました。瀬戸内で食べたいものについて「好きなもの多いと思います。レモンとか、かんきつ系も好きだし。あと四国をこれで制覇しました。愛媛県初めて来たんです