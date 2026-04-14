◇セ・リーグ中日6―2広島（2026年4月14日豊橋）15年目のベテランである中日・高橋周平が今季初打点をマークした。サノーが初回の打席で足を痛めるアクシデントがあり、2回の守備から代わって一塁で出場。4回の1打席目で中前打を放つと、5回2死一、三塁では右前適時打。今季初打点を挙げ「追い込まれていたが、対応できて良かった」と振り返った。8回1死でも中前打を放って猛打賞。豊橋のファンに元気な姿を披露した