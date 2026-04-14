ＳＢＩアセットマネジメント（ＡＭ）は１４日、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））に連動する新たな投資信託「ＳＢＩ読売３３３インデックス・ファンド」の運用を３０日から始めると発表した。金融庁への必要な手続きが終われば、今月３０日にもＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の「つみたて投資枠」の対象商品に採用される予定という。ＳＢＩＡＭは「読売３３３の公表開始以来、パフォーマンスは東証株価指数（ＴＯ