元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月14日、自身のInstagramを更新。次女と2人で東京ディズニーランドを訪れた時の様子を公開しました。【写真＆動画】木下優樹菜が次女とディズニーへ「可愛い親子」木下さんは「次女が年１で、ママと2人でDisneyに行く日!!という誕生日でもない記念日つくりまして。24'は行かなかったけど3回目ということで行ってきました」とつづり、18枚の写真と1本の動画を投稿。次女と