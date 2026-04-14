俳優の吉沢亮さん（32）が出演する新CMのインタビューで、“前向きに頑張ろう”と思える原動力について明かしました。吉沢さんは原動力について「やっぱり、それ自体を好きでいられているかどうかが、一番原動力なのかな」と回答。そして、吉沢さんは仕事をする上で“作品や役を愛せるか”ということを一番に考えているそうで、「それこそお芝居に関しても、自分が演じている役を愛せない限りは、どうしたって本気を出そうと思って