『timelesz project』（タイプロ）の元候補生でアーティスト・鈴木凌が13日、自身のXを更新し、新たな活動について明らかにした。【画像＆動画】『timelesz project』元候補生の鈴木凌、新天地を発表＆メッセージ鈴木は4月5日、「この度鈴木凌は、今後のアーティスト活動、また思い描く道への進展のとして、活動における運営体制を一新することとなりました」とし、「新体制への移行に伴い、一部活動の休止、並びに5月2日（土