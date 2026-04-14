グラビアアイドルの佐野なぎさ（２５）が、４月２２日に発売する初写真集「なぎさの初めて」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の先行カット第２弾が１４日、解禁された。“かしこボディ”として注目を集め、立命館大学卒業としても知られるグラビアアイドルの佐野。迫力ある体での挑戦的なカットも多数収めており、第２弾でも布面積の狭い黒のランジェリー、キャビンアテンダント風コスプレの中に着用していたグリーンのランジェリー、ほと