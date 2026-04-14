俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、大学時代にやっておいた方がいいことについて語った。蘭丸は「本当に大学で無駄な時間をいっぱい過ごした。これはやっておいてよかった。この『無駄』というのは特に何の生産もしない時間のこと」と切り出すと「旅行も結構無駄に入るんだけど。京都に5週